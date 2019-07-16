Рома Жуков объявил войну бывшей жене

Роман Жуков объявил войну бывшей жене из-за шестерых детей

Звезда дискотек 1990-х Рома Жуков ушел из семьи еще в 2017 году, а через год сошелся с Ольгой Илларионовой — бывшей приятельницей жены Елены. Однако официально свой брак, в котором родились шесть детей, Роман и Елена расторгли брак в апреле этого года. И тогда же музыкант согласился оставить детей с бывшей женой.

Теперь же Жуков пришел в "Прямой эфир" с громкими обвинениями в адрес бывшей жены в алкоголизме и случайных связях с мужчинами. Музыкант также заявляет, что брат Елены бьет их детей и совращает несовершеннолетних девочек.

Жуков твердо намерен забрать детей у бывшей жены.

Елена, со своей стороны, заявляет, что спасать детей надо не от нее, а от Романа и его любовницы.

Сейчас между бывшими супругами — настоящая бытовая война. Жуков написал заявления в полицию и службу опеки, а Елена ищет компромат на нынешнюю возлюбленную экс-супруга, обвиняет его в том, что он не содержит детей, а раньше пил и даже употреблял наркотические вещества.