Рома Жуков объявил войну бывшей жене

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Роман Жуков объявил войну бывшей жене из-за шестерых детей 

Вести.Ru 57 минут назад
Звезда дискотек 1990-х Рома Жуков ушел из семьи еще в 2017 году, а через год сошелся с Ольгой Илларионовой — бывшей приятельницей жены Елены. Однако официально свой брак, в котором родились шесть детей, Роман и Елена расторгли брак в апреле этого года. И тогда же музыкант согласился оставить детей с бывшей женой.
Теперь же Жуков пришел в "Прямой эфир" с громкими обвинениями в адрес бывшей жены в алкоголизме и случайных связях с мужчинами. Музыкант также заявляет, что брат Елены бьет их детей и совращает несовершеннолетних девочек.
Жуков твердо намерен забрать детей у бывшей жены.
Елена, со своей стороны, заявляет, что спасать детей надо не от нее, а от Романа и его любовницы.
Сейчас между бывшими супругами — настоящая бытовая война. Жуков написал заявления в полицию и службу опеки, а Елена ищет компромат на нынешнюю возлюбленную экс-супруга, обвиняет его в том, что он не содержит детей, а раньше пил и даже употреблял наркотические вещества.
В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" — о том, откуда кровавые подтеки на теле сына Никиты, и попытки разобраться, имеют ли под собой основание страшные обвинения Жукова в адрес бывшей жены и ее брата.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Роман Жуков , Андрей Малахов
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