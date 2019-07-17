«Льет на меня грязь!»: Жуков пригрозил отобрать детей 

Экс-супруга певца Романа Жукова Елена заявила, что он написал жалобу в соцслужбу, чтобы отобрать у нее их общих детей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Елены Жуковой, в своей жалобе певец утверждает, что дети живут в ужасных условиях.
«Хотя я все для наших малышей делаю, обеспечиваю отдых в пансионате, покупаю им одежду, готовлю еду. Представляете, как мне обидно, что бывший муж льет на меня грязь!» — подчеркнула она.
Подруга Жуковой Виктория отметила, что певец называет бывшую жену «алкоголичкой и гулящей женщиной», а из-за его регулярных жалоб к ней приходят сотрудники органов опеки.
«Жуков также пытается забрать детей через суд. При этом сейчас на шестерых детей он отдает алименты всего 21 тысячу рублей в месяц!» — возмутилась подруга.