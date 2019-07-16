Ротару резко обошлась с поклонником на концерте в Витебске

В последние годы София Ротару все реже выступает на большой сцене. На работоспособности 72-летней артистки все сильнее сказывается возраст и состояние здоровья, но пропустить любимый многими знаменитостями «Славянский базар в Витебске » она просто не смогла.

Поклонникам Софии Михайловны представился шанс услышать и увидеть ее воочию. Люди съезжались на фестиваль со всей страны и, когда певица вышла к публике, ее стоя встретил шеститысячный зал. Фанаты буквально засыпали Ротару цветами, охрана едва сдерживала напор толпы желающих подойти к артистке.

Передавая артистке розы, поклонники успевали перекинуться с ней парой слов или чмокнуть в щеку, но одному особо ярому почитателю Ротару отказала наотрез. Когда мужчина попытался поцеловать звезду, она резко оттолкнула его и отошла подальше.

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София Ротару оттолкнула захотевшего поцеловать ее поклонника. Кадр видео с выступления артистки.

Как отмечает сайт «Дни.ру», этого поклонника певица помнит хорошо. Он уже не первый год приезжает на каждый из ее редких концертов.