Тарзан опубликовал фото в микроплавках

Муж Наташи Королёвой стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) выложил фото своего мускулистого тела в Instagram с минимумом одежды на нём, вызвав восторг прекрасной половины соцсети.

Судя по последним опубликованным снимкам, Тарзан вместе с супругой находится на отдыхе.

Стриптизёр устраивает себе морские прогулки, одна из которых была запечатлена на видео. На записи Тарзан демонстрирует подписчикам свою ногу, на фоне морского пейзажа.

«Какое небо голубое…)», — подписал фото муж Королёвой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Впрочем, на следующем по очереди снимке Тарзан представ в полный рост во всей красе. Стриптизёр позировал фотографу в маленьких красных плавках у бортика бассейна. При этом на фотографии видна стрелка, указывающая на ногу из предыдущего поста.

«Узнаете? Вчерашняя нога)))))) to be continued…», — написал Глушко.

Подписчицы звезды отреагировали на фото, оставив под постом больше сотни комментариев.

«А вы тарзан не старее!» — отметила @u0017.

«Кто-то тут смотрит на ноги?» — задалась вопросом @aninett_brightstar.

«Молодец мужчина. Дает пример другим как следить за собой», — подчеркнула @khalalbina.

Меньше чем за сутки публикация набрала почти 4 тысячи лайков.