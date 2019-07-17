Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тарзан опубликовал фото в микроплавках 

Рамблер + ещё 2 18 минут назад
Муж Наташи Королёвой стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) выложил фото своего мускулистого тела в Instagram с минимумом одежды на нём, вызвав восторг прекрасной половины соцсети.
Судя по последним опубликованным снимкам, Тарзан вместе с супругой находится на отдыхе.
Стриптизёр устраивает себе морские прогулки, одна из которых была запечатлена на видео. На записи Тарзан демонстрирует подписчикам свою ногу, на фоне морского пейзажа.
«Какое небо голубое…)», — подписал фото муж Королёвой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Впрочем, на следующем по очереди снимке Тарзан представ в полный рост во всей красе. Стриптизёр позировал фотографу в маленьких красных плавках у бортика бассейна. При этом на фотографии видна стрелка, указывающая на ногу из предыдущего поста.
«Узнаете? Вчерашняя нога)))))) to be continued…», — написал Глушко.
Подписчицы звезды отреагировали на фото, оставив под постом больше сотни комментариев.
«А вы тарзан не старее!» — отметила @u0017.
«Кто-то тут смотрит на ноги?» — задалась вопросом @aninett_brightstar.
«Молодец мужчина. Дает пример другим как следить за собой», — подчеркнула @khalalbina.
Меньше чем за сутки публикация набрала почти 4 тысячи лайков.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский назвал способ наладить отношения с Россией
«Принял за демонов». Подросток зарубил мать с бабушкой
«Богомолов цинично развёл Собчак на любовь»
Порошенко призвал Европу сохранить санкции против РФ26
Зеленский обвинил Порошенко в нежелании завершить войну1
Видео
01:08
Звезда КВН обратился к Путину
Общество
01:06
Обнаружены новые свидетели по делу о крушении MH17
Происшествия Катастрофы
00:49
Тарзан опубликовал фото в микроплавках
Шоу-бизнес
03:54
Солистка «Блестящих» назвала виновных в провале группы
Шоу-бизнес
06:34
Ядерные испытания США создали еще один Чернобыль
Наука и техника Наука
01:06
Пока вы не уснули: Конституции грозят новые изменения
В мире
00:24
Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков подростку
Криминал Происшествия
00:50
Сбежавшие на Украину полицейские РФ вышли на связь
Общество
00:57
«Невеста» Лолита ответила на обвинения в алкоголизме
Шоу-бизнес
00:40
Лукашенко пришел с Путиным в монастырь и не перекрестился
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение