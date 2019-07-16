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Панин поставил «рекорд» по просроченным штрафам 

Рамблер + ещё 3 24 минуты назад
Фото: Instagram
Актер Алексей Панин отказался оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, Панин задолжал судебным приставам более 3 миллионов рублей. На сайте ФССП указано, что долг актера лишь по двум исполнительным листам составляет более 2,5 миллионов рублей.
При этом сам Панин утверждает, что у него нет проблем с оплатой штрафов, и указанная на сайте судебных приставов информация к нему не относится.
«Эта информация не имеет ко мне никакого отношения. Пожалуйста, не мучайте меня. Я сейчас очень устал. У меня закончилась ночная съемка. Я сплю», — заявил артист.
В 2018 году из-за неоплаченных штрафов у Панина конфисковали автомобиль BMW.
Шоу-бизнес , Алексей Панин , РЕН ТВ
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