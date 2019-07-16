«Надеюсь, это твой сын»: бывшая жестко троллит Шаляпина

Ранее бывшая подруга певца Татьяна Гудзева заявила, что ждет от него ребенка. По ее словам, Шаляпин пообещал дать денег на роды и помогать ей до 18-летия ребенка. Гудзева добавила, что для новой подруги Шаляпина Виталины Цымбалюк-Романовской новость о ее беременности стала большим ударом.

«Меня уволили с работы, содержать малыша одной мне не под силу, нужна помощь Прохора. Но после разговора с Виталиной он перестал со мной общаться», — сказала она.

15 июля Гудзева сообщила о рождении сына.

Калашникова поздравила Шаляпина и выразила уверенность, что мальчик вырастет очень красивым, так как «есть в кого».

«Прохор, вы с Таней будете прекрасными родителями. Надеюсь, что это действительно твой сын», — заявила она.

Калашникова сама встречалась с Шаляпиным два года. У нее родился сын Даниил, отцом ребенка она называла Шаляпина. Однако отношения двух знаменитостей закончились скандалом: ДНК-тест выявил, что отцом ребенка Калашникововй является другой мужчина.

Мать Шаляпина Елена заявила, что не верит Гудзевой. Она посоветовала бывшей своего сына устроиться на работу.

«Почему мы должны ее содержать?! <…> Я не верю, что это мой внук», — заявила она.

С 40-летней Гудзевой 35-летний Шаляпин расстался около года назад, уточняет «КП».