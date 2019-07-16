Дочь Кончаловского подожгла себя

«Ищите повод постричся — просто засните на столе рядом со свечей. Да, я вчера полыхнула))) Было весело», — написала Михалкова-Кончаловская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Она поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее новый «огненный» лук».

«Стильно, но пусть в следующий раз будет другая причина для стрижки», — написала в ответ @inna1047010.

«Ох, не смешно. Могло бедой обернуться. Пусть будет всё у Вас хорошо, Машенька», — добавила @li_udmila5588.