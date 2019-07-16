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Дочь Кончаловского подожгла себя 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Художница, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская рассказала в Instagram, как едва не сожгла свои волосы. По словам девушки, она уснула рядом со свечой.
«Ищите повод постричся — просто засните на столе рядом со свечей. Да, я вчера полыхнула))) Было весело», — написала Михалкова-Кончаловская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Она поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее новый «огненный» лук».
«Стильно, но пусть в следующий раз будет другая причина для стрижки», — написала в ответ @inna1047010.
«Ох, не смешно. Могло бедой обернуться. Пусть будет всё у Вас хорошо, Машенька», — добавила @li_udmila5588.
«у такой стрижки один минус — запах))» — заявил @nstabatov.
Шоу-бизнес , Мария Михалкова-кончаловская , Егор Кончаловский
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