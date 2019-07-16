«Лежит и не говорит»: дочь о состоянии Тереховой

Актриса Анна Терехова заявила, что ее мать, исполнительница роли Миледи Винтер Маргарита Терехов не может говорить, но до сих пор улыбается и проявляет нежность к родным. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».

«Сейчас мама очень изменилась — болеет, лежит и, к сожалению, уже не говорит…» — рассказала актриса.

По ее словам, при этом глаза матери остались прежними — такими же добрыми, как раньше.

«Иногда она улыбается. Прилягу рядом — она меня гладит по волосам. И я снова, как в детстве, чувствую ее нежность», — отметила Анна Терехова.

Также актриса рассказала в интервью, что её матери не повезло найти «своего мужчину», она тяжело переживала свое одиночество.

«Хотя мы— дети — всегда были и остаемся рядом. Но ей, конечно, не хватало любви мужчины», — подчеркнула дочь артистки.

Ранее дети 76-летней актрисы рассказали в программе «Эксклюзив» о ее жизни с болезнью Альцгеймера. Также в рамках программы был объявлен сбор средств для помощи Тереховой. Собранные средства пойдут на лекарства, еду, лечение и зарплату сиделкам.