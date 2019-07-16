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«Лежит и не говорит»: дочь о состоянии Тереховой 

Рамблер 1 час назад
Актриса Анна Терехова заявила, что ее мать, исполнительница роли Миледи Винтер Маргарита Терехов не может говорить, но до сих пор улыбается и проявляет нежность к родным. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».
«Сейчас мама очень изменилась — болеет, лежит и, к сожалению, уже не говорит…» — рассказала актриса.
По ее словам, при этом глаза матери остались прежними — такими же добрыми, как раньше.
«Иногда она улыбается. Прилягу рядом — она меня гладит по волосам. И я снова, как в детстве, чувствую ее нежность», — отметила Анна Терехова.
Также актриса рассказала в интервью, что её матери не повезло найти «своего мужчину», она тяжело переживала свое одиночество.
«Хотя мы— дети — всегда были и остаемся рядом. Но ей, конечно, не хватало любви мужчины», — подчеркнула дочь артистки.
Ранее дети 76-летней актрисы рассказали в программе «Эксклюзив» о ее жизни с болезнью Альцгеймера. Также в рамках программы был объявлен сбор средств для помощи Тереховой. Собранные средства пойдут на лекарства, еду, лечение и зарплату сиделкам.
Маргарита Терехова не снимается и не играет в театре с 2005 года. Ее дочь рассказывала, что она не осознает происходящего вокруг и превратилась в «маленькую девочку», которой необходимы уход и забота.
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Шоу-бизнес , Видео , Маргарита Терехова , Анна Терехова
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