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«Тебе неловко»: Ходченкову «заклевали» за обнаженное фото 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Ходченкова стала героиней августовского номера InStyle. На своей странице в Instagram она опубликовала обложку журнала. На снимке актриса прикрывает обнаженную грудь руками.
«Это была очень жаркая фотосессия», — написала Ходченкова.
Некоторые подписчики посоветовали актрисе «не растрачивать талант» на подобные съемки.
«Фото красивое. Вы на нем супер. но думаю это было лишнее. Вы и так красивы и талантливы», — написала @alia111176 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Очень красиво, но обидно, что у наших девушек, все моральные устои поистерлись, кроме как голым телом что на сцене, что в кино, больше показать ничего не могут, талантливых очень мало, не растрачивайте свой талант на дешевые понты», — призвала Ходченкову @drobinaolga.
«Светлана, прости, что прямо.. Но твой типаж и твоя внешность, мне кажется, не подходят для подобных сессий.. это не твое. мне кажется, судя по лицу, что тебе неловко.. по мне, если какую-нибудь легкую накидочку и роковой взгляд в полоборота.. вот это блеск», — посоветовал актрисе @vectorreklama
«Света просто умопомрачительная. Но я как многодетный отец и верный муж, не приемлю обнаженную красоту, её красота в другом», — заявил @vitalikpapa.
Многим пользователям фотосессия понравилась, они решили что, Ходченкова — «женщина-огонь».
«Как будто с полотна Ботичелли», — заявила @simmara2705.
«Очень красивая и стильная съемка. Совсем не похожа, на российские обложки», — отметила @olgasssartakova.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Светлана Ходченкова
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