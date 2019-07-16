«Все ложь»: Сын Алибасова «обрушился» на Шепелева 

Ведущий «На самом деле» Дмитрий Шепелев сфабриковал переписку помощника Бари Алибасова с его врачом, заявил «СтарХиту» сын продюсера.
4 июня Алибасов выпил жидкость для прочистки труб, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был доставлен в больницу, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.
24 июня гастроэнтеролог Виталий Румянцев усомнился в том, что продюсер и впрямь отравился. 10 июля в эфире шоу «На самом деле» была продемонстрирована переписка якобы между помощником Алибасова Сергеем Моцарем и лечащим врачом продюсера. В ней обсуждалась инсценировка отравления.
«Все ложь, а сообщения фейковые», — заявил Бари Алибасов-младший.
Он призвал не верить Шепелеву, на шоу которого нередко «практикуют хитрые уловки» ради повышения рейтинга. В качестве примера такой уловки сын продюсера привел то, что вопросы, которые в том же эпизоде «На самом деле» были заданы его отцу в рамках проверки на детекторе лжи, были обговорены заранее.
«Чернить имя отца не позволю!» — предупредил Алибасов-младший, заверив, что факт отравления легко доказать справками, которые «у нас на руках».