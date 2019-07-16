«Все ложь»: Сын Алибасова «обрушился» на Шепелева

4 июня Алибасов выпил жидкость для прочистки труб, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был доставлен в больницу, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.

24 июня гастроэнтеролог Виталий Румянцев усомнился в том, что продюсер и впрямь отравился. 10 июля в эфире шоу «На самом деле» была продемонстрирована переписка якобы между помощником Алибасова Сергеем Моцарем и лечащим врачом продюсера. В ней обсуждалась инсценировка отравления.

«Все ложь, а сообщения фейковые», — заявил Бари Алибасов-младший.

Он призвал не верить Шепелеву, на шоу которого нередко «практикуют хитрые уловки» ради повышения рейтинга. В качестве примера такой уловки сын продюсера привел то, что вопросы, которые в том же эпизоде «На самом деле» были заданы его отцу в рамках проверки на детекторе лжи, были обговорены заранее.