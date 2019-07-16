Всегда модная: Ротару опубликовала семейное фото

София Ротару на личной страничке в Instagram поделилась свежими кадрами из личного архива. Перед объективом фотокамеры исполнительница позировала с невесткой Светланой, единственным сыном Русланом Евдокименко и любимой внучкой — 18-летней Соней, которую родители назвали в честь знаменитой бабушки. К слову, у артистки также есть внук Анатолий, в марте юноше исполнилось двадцать пять лет.

На фото София Михайловна, которая 7 августа отпразднует свое 72 года, запечатлена в кожаной куртке и тунике. Примечательно, что внучка исполнительницы отдала предпочтение мини-платью, добавив к образу серый бомбер. Невестка Софии Ротару — Светлана выбрала темную палитру, надев черное платье.