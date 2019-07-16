Солнцев рассказал о состоянии супруги-пенсионерки
Шоумен Гоген Солнцев навестил супругу Екатерину Терешкович в санатории, где пожилая женщина проходит лечение. По его словам, жена чувствует себя хорошо и скоро отправится домой.
О том, что он собирается в санаторий, Солнцев сообщил подписчикам в Instagram, разместив фотографию со своей падчерицей.
«Встретились с Полиночкой съездить, проведать Катюшу в санаторий, настроение супер, несмотря на погоду..», — заявил шоумен (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По данным Teleprogramma.pro, у Екатерины Терешкович в последнее время возникли проблемы с алкоголем. Солнцев решил поправить здоровье супруги, отправив её в санаторий. При этом, по словам автора статьи, пока жена находится на лечении, шоумен много времени проводит с дочерью Терешкович.
«Навестили. Катя всем передаёт большой привет, по вечерам немного прохладно и мы привезли одежды. Ей очень она понравилась, как видно) просит, чтобы за неё не переживали, ей тут очень нравится, скоро она будет снова "в строю"!)», — отчитался перед подписчиками Солнцев.
Ранее Гоген Солнцев попросил Лолиту Милявскую, которая недавно рассталась со своим мужем, рассмотреть его в качестве нового партнёра. 38-летней Солнцев заявил, что готов расстаться с 64-летней Терешкович ради певицы. По мнению шоумена, после очередного развода артистке нужен или пожилой мужчина, который не будет ее «напрягать», или такой «зажигательный фейерверк», как он.