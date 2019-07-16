«Настроение супер»: Солнцев навестил супругу-пенсионерку в санатории

Солнцев рассказал о состоянии супруги-пенсионерки

Шоумен Гоген Солнцев навестил супругу Екатерину Терешкович в санатории, где пожилая женщина проходит лечение. По его словам, жена чувствует себя хорошо и скоро отправится домой.

О том, что он собирается в санаторий, Солнцев сообщил подписчикам в Instagram, разместив фотографию со своей падчерицей.

«Встретились с Полиночкой съездить, проведать Катюшу в санаторий, настроение супер, несмотря на погоду..», — заявил шоумен (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По данным Teleprogramma.pro, у Екатерины Терешкович в последнее время возникли проблемы с алкоголем. Солнцев решил поправить здоровье супруги, отправив её в санаторий. При этом, по словам автора статьи, пока жена находится на лечении, шоумен много времени проводит с дочерью Терешкович.

«Навестили. Катя всем передаёт большой привет, по вечерам немного прохладно и мы привезли одежды. Ей очень она понравилась, как видно) просит, чтобы за неё не переживали, ей тут очень нравится, скоро она будет снова "в строю"!)», — отчитался перед подписчиками Солнцев.