«Приемный сын» Пугачевой сменил фамилию

Внучатому племяннику Аллы Пугачёвой перед походом в первый класс школы дали новую фамилию, сообщает Teleprogramma.pro. Мальчика усыновила семья помощника примадонны.

По данным издания, ребёнок является сыном племянника певицы — Влада Пугачёва, которого артистка ранее пыталась вылечить от наркотической зависимости. В клинике мужчина познакомился с Викторией Фадеевой, которая семь лет назад родила ему сына.

Мальчика назвали Женей, но появление ребёнка не отрезвило родителей: оба продолжили употреблять запрещённые вещества.

В результате четыре года назад, чтобы ребёнок не попал в приют, Пугачёва оформила опеку над мальчиком. Несколько лет Женя жил в доме примадонны, где за ним ухаживала няня — жена помощника Пугачевой. Постепенно он начал называть няню мамой, а её супруга папой и переехал жить домой к новым «родителям». При этом общение со знаменитой бабушкой Женя не прекращал: в праздники мальчика привозили к певице.

Автор статьи подчёркивает, что пока мальчик привыкал к новой семье, его биологическая мама раздавала платные интервью, а папа пытался устроить личную жизнь с новой избранницей в подаренной артисткой квартире.

В 2019 году Жене исполнилось семь лет. Усыновившая его семья дала мальчику свою фамилию. При этом адвокат Пугачёвой Марина Мурашова подчеркнула, что таким образом примадонна намерена «прекратить поток информации о ребёнке в СМИ».