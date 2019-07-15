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«Приемный сын» Пугачевой сменил фамилию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Внучатому племяннику Аллы Пугачёвой перед походом в первый класс школы дали новую фамилию, сообщает Teleprogramma.pro. Мальчика усыновила семья помощника примадонны.
По данным издания, ребёнок является сыном племянника певицы — Влада Пугачёва, которого артистка ранее пыталась вылечить от наркотической зависимости. В клинике мужчина познакомился с Викторией Фадеевой, которая семь лет назад родила ему сына.
Мальчика назвали Женей, но появление ребёнка не отрезвило родителей: оба продолжили употреблять запрещённые вещества.
В результате четыре года назад, чтобы ребёнок не попал в приют, Пугачёва оформила опеку над мальчиком. Несколько лет Женя жил в доме примадонны, где за ним ухаживала няня — жена помощника Пугачевой. Постепенно он начал называть няню мамой, а её супруга папой и переехал жить домой к новым «родителям». При этом общение со знаменитой бабушкой Женя не прекращал: в праздники мальчика привозили к певице.
Автор статьи подчёркивает, что пока мальчик привыкал к новой семье, его биологическая мама раздавала платные интервью, а папа пытался устроить личную жизнь с новой избранницей в подаренной артисткой квартире.
В 2019 году Жене исполнилось семь лет. Усыновившая его семья дала мальчику свою фамилию. При этом адвокат Пугачёвой Марина Мурашова подчеркнула, что таким образом примадонна намерена «прекратить поток информации о ребёнке в СМИ».
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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