Как на купюре: Газманов сфотографировался на фоне колонн Херсонеса

Певец Родион Газманов сфотографировался на фоне одной из колонн Базилики 1935 года на территории государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". Фото артист разместил на своей странице в Instagram.

Снимок Газманов подписал хэштегами "Херсонес", "Севастополь" и "200 рублей", сравнивая изображения на соответствующей купюре с Базиликой.

Так называемую Базилику 1935 года археологи обнаружили в одноименном году на раскопках древнегреческого города Херсонес Таврический. Вероятно, она была построена в VI веке на месте более раннего храма. В настоящее время является своеобразным символом Херсонеса. Ее изображение использовано на украинской купюре номиналом одна гривна и на российской купюре номиналом 200 рублей.

Ранее певец разместил на своей странице в Youtube клип на песню "Маяк", снятый в Крыму. В клипе можно увидеть побережье Судака — пляжи в селе Морском, маяк у мыса Агира, башню Чобан-Куле, озеро Панагия в селе Зеленогорье и мыс Меганом.

Родион Газманов неоднократно выступал в Крыму, а в комментарии РИА Новости Крым называл "практически домом" международный детский центр "Артек", в котором отдыхал ребенком в конце прошлого века.