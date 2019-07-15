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Алибасов заявил о преследовании черных риелторов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что ему угрожает мужчина, способный в случае смерти оставить его семью без жилья с помощью черных риелторов. Об этом он рассказал в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск выйдет в 19:50 по московскому времени, но появился в сети раньше.
Алибасов утверждает, что купил квартиры в 1995 году через некоего Виталия Ивановича. «Случайно я познакомился с ним в жилищно-коммунальном управлении. Он мне предложил купить квартиры. Мне хотелось, чтобы у всей группы был один дом, и заодно студия и класс для репетиций», — отметил шоумен.
По его словам, он оформил собственность на две из трех квартир, они принадлежат поровну ему и сыну. Однако третья купленная квартира, как утверждает продюсер, принадлежит другому человеку по фамилии Овчинников, которого он не знает и который неоднократно угрожал лишить его квартир.
Адвокат продюсера Сергей Жорин рассказал, что Алибасов планирует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве в отношении мужчины. В конце программы ведущий Дмитрий Борисов заявил, что им удалось связаться с Овчинниковым, и он готов встретиться с Алибасовым.
В начале июля Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Тогда телеведущий Дмитрий Шепелев пригласил шоумена на передачу, чтобы продюсер прошел проверку на детекторе лжи.
Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением. Продюсер получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме. Позднее он восстановился и начал давать интервью. В отравление поверили не все. По словам скептиков, участвующий в телеэфирах продюсер уверенно и разборчиво говорил, несмотря на полученные ожоги.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Сергей Жорин , Дмитрий Шепелев , Бари Алибасов
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