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Не просыхала: о запоях Волочковой рассказали в Сети 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк признались, что им было нелегко снимать документальный фильм о танцовщице Анастасии Волочковой.
По словам Лойка, разоткровенничавшегося на YouTube-шоу "Горячие головы", Волочкова якобы "не просыхала" в течение съемок.
"Вела себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила, а утром пришел человек, который абсолютно не спавший", — цитирует Лойка портал "Дни.ру".
Ирина Шихман, в свою очередь, рассказала, как во второй съемочный день сопровождала Анастасию Волочкову в Санкт-Петербург. Балерина приехала на вокзал с опозданием и забыла паспорт.
"Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала", — призналась Шихман, добавив, что больше не хочет работать с Волочковой.
Ранее сообщалось, что травмированная Волочкова страшно исхудала.
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