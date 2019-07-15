Не просыхала: о запоях Волочковой рассказали в Сети

Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк признались, что им было нелегко снимать документальный фильм о танцовщице Анастасии Волочковой.

По словам Лойка, разоткровенничавшегося на YouTube-шоу "Горячие головы", Волочкова якобы "не просыхала" в течение съемок.

"Вела себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила, а утром пришел человек, который абсолютно не спавший", — цитирует Лойка портал "Дни.ру".

Ирина Шихман, в свою очередь, рассказала, как во второй съемочный день сопровождала Анастасию Волочкову в Санкт-Петербург. Балерина приехала на вокзал с опозданием и забыла паспорт.

"Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала", — призналась Шихман, добавив, что больше не хочет работать с Волочковой.

Ранее сообщалось, что травмированная Волочкова страшно исхудала.