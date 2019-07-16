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Заявившая о раке Яковлева рассказала об ошибке врачей 

Рамблер + ещё 4 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Актриса Александра Яковлев, борющаяся с онкологическим заболеванием, заявила, что врачи давали неутешительные прогнозы о ее жизни, но ошиблись. Об этом она рассказала в программе «Прямой эфир», выпуск опубликован на YouTube-канале «Россия 1».
По словам Яковлевой, однажды она почувствовала, что не может ходить и поехала в больницу, где врачи дали ей «максимум полгода». Однако с тех пор прошло более трех лет.
Ранее Яковлева сообщила, что уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. По словам актрисы, лечащий врач сказала, что в ее диагнозе «все очень страшно», но призвала ее бороться.
Также артистка рассказала, что пережила депрессию.
«Стало так страшно, ведь умирать ведь не хочется. <…> Ведь поговорить не с кем о том, что придется скоро [пережить — прим.ред] что-то ужасное», — рассказывала Яковлева.
По мнению актрисы, в России необходимо организовать центры, куда тяжелобольные люди смогу прийти и поговорить со специалистами о своих страхах.
«Комсомольская правда» писала, что у актрисы пошли метастазы в мозг, но после восьмой химиотерапии наметился прогресс: опухоль остановилась в росте.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Общество , Комсомольская правда
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