Заявившая о раке Яковлева рассказала об ошибке врачей

Актриса Александра Яковлев, борющаяся с онкологическим заболеванием, заявила, что врачи давали неутешительные прогнозы о ее жизни, но ошиблись. Об этом она рассказала в программе «Прямой эфир», выпуск опубликован на YouTube-канале «Россия 1».

По словам Яковлевой, однажды она почувствовала, что не может ходить и поехала в больницу, где врачи дали ей «максимум полгода». Однако с тех пор прошло более трех лет.

Ранее Яковлева сообщила, что уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. По словам актрисы, лечащий врач сказала, что в ее диагнозе «все очень страшно», но призвала ее бороться.

Также артистка рассказала, что пережила депрессию.

«Стало так страшно, ведь умирать ведь не хочется. <…> Ведь поговорить не с кем о том, что придется скоро [пережить — прим.ред] что-то ужасное», — рассказывала Яковлева.

По мнению актрисы, в России необходимо организовать центры, куда тяжелобольные люди смогу прийти и поговорить со специалистами о своих страхах.