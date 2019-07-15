Сбежала с Галкиным? Барановскую застукали с мужчиной в джунглях

Источники рассказали СМИ о тайной свадьбе, которую якобы сыграли в джунглях Камбоджи бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская и ее друг Александр Телесов. Несмотря на то, что они действительно проводят отдых вместе, Барановская выступила с официальным опровержением подобных сообщений.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга Александра Телесова в Камбодже, где они вместе находятся на отдыхе, сообщили «7 дней», однако впоследствии эта информация была удалена с сайта издания.

В материале со ссылкой на анонимный источник, в частности, говорилось о том, что на тайной церемонии бракосочетания, где присутствовали только близкие супругов, Барановская была в традиционном белом платье.

О том, что Барановская вместе с детьми отправилась в Камбоджу стало известно накануне. В своем инстаграме она регулярно публикует фотографии и делится деталями отдыха.

«Мы посетили Ват Эк Пном, впечатляющий, но практически полностью развалившийся храм 11 века, расположенный за современной 28-метровой статуей Будды; проехали на легендарном бамбуковом поезде, который в прошлом служил для оказания помощи сельским жителям в перевозке грузов; зашли на местный рынок», — рассказала она подписчикам в одной из своих записей.

Телесов, который также находится на отдыхе в Камбодже, рассказал своим подписчикам о впечатлениях от поездок по стране. Незадолго до появления новостей об их тайной свадьбе с Барановской, он опубликовал в своем инстаграме фотографию с ней и ее детьми после похода в джунгли.

«Несколько раз мы думали отменить поход в джунгли. Особенно после того, как нам под ноги упала змея. Я никогда так не потел, я слышал звук воды стекающей у меня между лопаток в трусы. Были тарантулы, были змеи, были скорпионы, мертвые совы и зажаренные крысы. Я буду год переваривать эти два дня», — написал он.

Отмечается, что Телесов, которого с Барановской связывает давняя дружба, также крайне тепло поздравил ее с днем рождения.

«Пусть все твои мечты сбываются! Я знаю, у тебя их много! Люблю! Давно и очень сильно!», — написал он.

После публикации материала об их свадьбе, Барановская опубликовала снимок со статьей у себя в инстаграме и сопроводила его опровержением. ⠀ «Дорогие мои, многоуважаемые СМИ, давайте уважать друг друга. У вас у всех есть мой номер телефона и прежде чем писать такую редкую чушь, могли бы позвонить и спросить лично у меня, правда ли я вышла замуж!» — написала она.

Барановская подчеркнула, что Телесов является ее другом и коллегой, с которым они путешествуют вместе, а также что между ними нет никаких романтических отношений.

«И еще одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду. Всем отличного дня», — добавила она.

Осенью прошлого года ряд СМИ сообщили сенсационную новость о якобы существующем романе Барановской и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина . В частности, издание «Дни.Ру» утверждало, что слухи имели под собой все основания. Тогда же сообщалось, что Галкин собирался разводиться с Примадонной. Барановская долгое время молчала, однако несколько недель спустя опровергла слухи.

«Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить», — заявила телеведущая изданию StarHit.

Сам Галкин так и не дал ни одного комментария на эту тему, не подтвердив и не опровергнув информации.

«Замуж я могла выйти уже несколько раз за все это время, но это же не просто свадебное платье, кольца и фото на память. Главное — встретить человека, с которым действительно хочется создать семью», — рассказывала она.

При этом, она отметила, что еще ни разу не была в браке официально, поэтому ей бы хотелось зарегистрировать отношения с будущим избранником.

«Но официальная регистрация как факт не стоит во главе угла», — подчеркнула Барановская.

Она также призналась, что после расставания с Аршавиным ей удалось влюбиться, однако в настоящий момент рядом с ней нет «человека, о котором хотелось бы рассказать».

«Это не женское одиночество, не страдания — это позиция. Я достаточно категоричный человек. Я не хочу пробовать, не хочу давать шанс «бледным поганкам», потому что я знаю, что точно хочу «трюфель», — объяснила она.

Барановская также призналась, что ее теперь «уже не развести» на то, что людей можно переделать или воспитать. Также она пообещала, что у нее больше не будет отношений, построенных на публичности.

«У меня точно не будет таких отношений: свадебное фото на обложку — отдаем этому изданию, рождение ребенка — этому изданию», — сказала она.

По словам Барановской, в этот раз ей хочется построить отношения по-другому.