Алибасов обрушился на своего лечащего врача из-за обвинений в алкоголизме

Конфликт между музыкальным продюсером Бари Алибасовым и его диетологом Марият Мухиной может иметь судебное продолжение. Пресс-служба Алибасова выступила с заявлением, в котором говорится, что Мухина распространяет недостоверную информацию о причинах недуга продюсера. В частности, врач косвенно обвинила продюсера в лечении от алкоголизма, а не от отравления химическим препаратом.

Пресс-служба Бари Алибасова сообщила НСН о том, что Алибасов пока воздерживается от подачи судебного иска, чтобы не пиарить «косметолога». Пресс-служба продюсера предоставила аудиозапись с подтверждением диагноза об отравлении.

Бари Алибасов утверждает, что нельзя называть Мухину его лечащим врачом. Продюсер напомнил, что его родственники не давали Мухиной разрешения снимать на видео манипуляции с пациентом, а из самого Алибасова она их вырвала, когда тот был «недееспособным».

«Никакой она не личный или лечащий врач, она обычный иглотерапевт и косметолог, к услугам которой я прибегал время от времени около 3-4 лет. И я не знаю что это за скрин переписки якобы с лечащим врачом, что опубликовал "Первый канал", и на все сто процентов уверен, что никто из моих настоящих лечащих врачей из НИИ Склифософского в переписке по WhatsApp, которую Мухина представила журналистам, не участвовал», — приводит пресс-служба слова Алибасова.

Кроме того, артист рассказал о том, что происходило после выписки из больницы: Марият Мухина начала активно предлагать медицинскиеманипуляции, и родственники продюсера согласились, поскольку кому-то это делать надо было, однако она ещё и поставила в квартире продюсера видеокамеру, стала снимать происходящее, в ответ на что Бари Каримович попросил родственников«избавить» его от навязчивого косметолога-репортера, и её вежливо просили доделать процедуры и больше не приходить. После этого Мухина устроила настоящую истерику, обвинив родных в том, что те неправильно лечат артиста, держат его взаперти. А 20 июня она нагрянула к Алибасову домой вместе со съемочной группой.

Продюсер напомнил, что его родственники также не давали Мухиной разрешения снимать на видео манипуляции с пациентом, а из самого Алибасова она их вырвала, когда тот был «недееспособным».

«Я считаю, что сливать видеозаписи о частной жизни человека СМИ — это подло и низко, особенно когда он невменяемый. Пусть ее нынешние клиенты будут осторожны. Я лично никогда не чувствовал от нее какой-то ощутимой помощи. Я вызвал полицию. Наши пути разошлись, и, вероятнее всего, чтобы как-то себя реабилитировать она решила представить сказанное мною в ее адрес бредом алкоголика. И вообще все действия Мухиной продиктованы желанием ее личного пиара. В первые дни после выписки я находился под воздействием лекарств и был в таком состоянии, что согласие, которое она получила на камеру от больного и недееспособного человека в моем лице, не имеют юридической силы. И мои родственники не давали никакого разрешения на съемку и публикацию. Мухина как медик ясно осознавала мое недееспособное состояние, но это не остановило ее от превращения ее пациента в клоуна», — заявил Бари Алибасов.

Продюсер подчеркнул, что он идет на поправку, а слова Мухиной о том, что ему не оказывают медицинскую помощь, не соответствуют действительности.

Ранее НСН сообщила, что 4 июня, в период подготовки большой гастрольной шоу-программы, посвященной 30-летнему юбилею группы «На-На», основатель команды и продюсер Бари Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Как сообщил сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец выпил химическую жидкость, приняв его за напиток. В то же время Алибасова обвиняли в том, что использовал лечение в больнице для пиар-кампании перед юбилейным гастрольным туром «На-На».