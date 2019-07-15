Тарасов подарил дочери на день рождения два автомобиля

Футболист катал годовалую Милану на машинке с радиоуправлением.

Дмитрий Тарасов не скрывает, что счастлив в третьем браке. Модель Анастасия Костенко подарила футболисту дочку Милану. Недавно малышке исполнился год. Родители хотели скромно отпраздновать день рождения, но в итоге сделали так, чтобы дочка почувствовала себя принцессой.

Имениннице устроили день рождения в розовых тонах. Малышка восседала на троне, а вокруг неё были гости, аниматоры и ростовые куклы животных. Для малышки устроили целое представление. Сначала показали фокусы с мыльными пузырями, а затем продемонстрировали трюки раскрашенных пуделей.

Конечно же, малышка не осталась без подарка. Дмитрий Тарасов подарил Милане целых два автомобиля. Именинница каталась по дому на белой и красной машинах с радиоуправлением как одна, так и с маленьким другом.