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Тарасов подарил дочери на день рождения два автомобиля 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Футболист катал годовалую Милану на машинке с радиоуправлением.
Дмитрий Тарасов не скрывает, что счастлив в третьем браке. Модель Анастасия Костенко подарила футболисту дочку Милану. Недавно малышке исполнился год. Родители хотели скромно отпраздновать день рождения, но в итоге сделали так, чтобы дочка почувствовала себя принцессой.
Имениннице устроили день рождения в розовых тонах. Малышка восседала на троне, а вокруг неё были гости, аниматоры и ростовые куклы животных. Для малышки устроили целое представление. Сначала показали фокусы с мыльными пузырями, а затем продемонстрировали трюки раскрашенных пуделей.
Конечно же, малышка не осталась без подарка. Дмитрий Тарасов подарил Милане целых два автомобиля. Именинница каталась по дому на белой и красной машинах с радиоуправлением как одна, так и с маленьким другом.
Дмитрий Тарасов не отказывается от дорогих подарков и веселого торжества, несмотря на финансовые трудности. Недавно футболист лишился работы в «Локомотиве». Также спортсмену пришлось сделать операцию на ногу после последнего матча. Представители футбольного клуба заявили, что Дмитрию Тарасову не обязательно было обращаться к хирургам и они не собираются оплачивать его расходы.
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Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Локомотив , Милан
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