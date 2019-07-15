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Самая молодая миллиардерша разделась и смутила фанатов 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала в Instagram откровенную фотографию. Интернет-пользователи раскритиковали 21-летнюю девушку, напомнив ей о детях-подписчиках.
На снимке Дженнер сидит, скрестив ноги, и прикрывает грудь рукой.
«Прикройся чем-нибудь», — написал @dantespitalieri.
«Тупо», — добавила @shashabellabella.
«Ты решила пойти в порно?» — поинтересовался @srikanthk2109.
«Я надеюсь, ты знаешь, что на тебя подписаны дети, и что это необъяснимо и очень неуместно», — возмутилась @kweeen.penny.
«Где твоя дочь?» — спросила @rsuch.
При этом многим пользователям фото понравилось, они похвалили задумку с широкополой шляпой. Пост набрал более десяти миллионов лайков.
Ранее журнал Forbes признал Дженнер самым молодым миллиардером в истории. Она заработала свой первый миллиард долларов к 21 году.
Дженнер получила известность как участница реалити-шоу о семье Кардашьян, а позже основала компанию Kylie Cosmetics, ставшую ее основным активом. До нее самым молодым миллиардером в истории называли основателя Facebook Марк Цукерберг, заработавшего миллиард к 23 годам.
Комментарии
Шоу-бизнес , Марк Цукерберг , Ким Кардашьян , Forbes
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