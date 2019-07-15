Самая молодая миллиардерша разделась и смутила фанатов

Бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала в Instagram откровенную фотографию. Интернет-пользователи раскритиковали 21-летнюю девушку, напомнив ей о детях-подписчиках.

На снимке Дженнер сидит, скрестив ноги, и прикрывает грудь рукой.

«Прикройся чем-нибудь», — написал @dantespitalieri.

«Тупо», — добавила @shashabellabella.

«Ты решила пойти в порно?» — поинтересовался @srikanthk2109.

«Я надеюсь, ты знаешь, что на тебя подписаны дети, и что это необъяснимо и очень неуместно», — возмутилась @kweeen.penny.

«Где твоя дочь?» — спросила @rsuch.

При этом многим пользователям фото понравилось, они похвалили задумку с широкополой шляпой. Пост набрал более десяти миллионов лайков.

Ранее журнал Forbes признал Дженнер самым молодым миллиардером в истории. Она заработала свой первый миллиард долларов к 21 году.