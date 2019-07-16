Шатунов впервые рассказал об операции

Юрий Шатунов в первом после перенесённой операции интервью «Комсомольской правде» рассказал, кто был рядом с ним в больнице и как он себя чувствует после хирургического вмешательства. По словам певца, ему предстоит реабилитация, поэтому артист не теряет связи с врачами.

В начале июля 45-летнего Шатунова экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. У певца было диагностировано воспаление левой гайморовой пазухи. По словам медиков, осложнение развилось из-за простуды, которую артист подхватил в конце июня, и неприятности с зубом. 28 июня Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске пожаловался на сильную зубную боль. Операция прошла под общим наркозом и завершилась, по словам директора певца, удачно.

Шатунов отметил, что пробыл в больнице 10 дней. Всё это время его поддерживали семья, коллеги и подписчики в соцсетях.

«Они меня подбадривали: «Юра, давай быстрее выздоравливай!» Ребята, спасибо всем вам за моральную поддержку!», — отметил музыкант.

Певец подчеркнул, что его лечение закончено, но впереди реабилитация, поэтому в ближайшее время он будет на связи с врачами.

«Какое-то время ещё буду под наблюдением докторов. Но чувствую себя уже нормально», — заявил Шатунов.