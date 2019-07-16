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Шатунов впервые рассказал об операции 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Юрий Шатунов в первом после перенесённой операции интервью «Комсомольской правде» рассказал, кто был рядом с ним в больнице и как он себя чувствует после хирургического вмешательства. По словам певца, ему предстоит реабилитация, поэтому артист не теряет связи с врачами.
В начале июля 45-летнего Шатунова экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. У певца было диагностировано воспаление левой гайморовой пазухи. По словам медиков, осложнение развилось из-за простуды, которую артист подхватил в конце июня, и неприятности с зубом. 28 июня Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске пожаловался на сильную зубную боль. Операция прошла под общим наркозом и завершилась, по словам директора певца, удачно.
Шатунов отметил, что пробыл в больнице 10 дней. Всё это время его поддерживали семья, коллеги и подписчики в соцсетях.
«Они меня подбадривали: «Юра, давай быстрее выздоравливай!» Ребята, спасибо всем вам за моральную поддержку!», — отметил музыкант.
Певец подчеркнул, что его лечение закончено, но впереди реабилитация, поэтому в ближайшее время он будет на связи с врачами.
«Какое-то время ещё буду под наблюдением докторов. Но чувствую себя уже нормально», — заявил Шатунов.
Сейчас артист планирует отправиться на отдых в Сочи. Певец рассказал, что наметил остановиться в отеле продюсера Андрея Разина, покататься на горных велосипедах, а также «махнуть» на рыбалку за дикой форелью. Осенью у Шатунова запланированы гастроли по российским городам: концерты пройдут в Пскове, Великом Новгороде, Мурманске, Архангельске и др.
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Комсомольская правда
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