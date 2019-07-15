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Сваха из «Давай поженимся» обругала Харламова за пародии на шоу 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала резидента Comedy Club Гарика Харламова за пародии на шоу с ее участием. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».
Сваха заявила, что ролики с нарезками из передачи, которые монтирует комик и выкладывает в Instagram, не красят его и показывают, что он выдохся в поиске тем. По ее словам, видео кажутся смешными, потому что сюжеты выхвачены из контекста, однако такой подход унижает героев шоу.
«Я видела лишь один отрывок, который высмеивает Гарик. Так вот, именно с этим героем была трагическая история — мы рыдали, когда этот мужчина рассказывал про своих родителей, до чего они его довели!» — возмутилась Сябитова, добавив, что действия Харламова выглядели оскорбительно по отношению к герою.
Телеведущая подчеркнула, что положительно относится к пародиям, «в которых авторы не обманывают своего зрителя, а дарят ему новые эмоции». Необходимо понимать ответственность за собственное творчество, резюмировала она.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Роза Сябитова , Комсомольская правда
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