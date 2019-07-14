Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской

В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова. А свадебным путешествием якобы стала их поездка в Камбоджу

Кстати, и Александр, и Юлия большие любители путешествий, пишет «Z-aya.ru».

Если верить анонимным источникам, на бракосочетании были только близкие жениха и невесты.

Впрочем, слухи могут оказаться всего лишь слухами, поскольку сами герои этой истории никак не прокомментировали публикации в прессе, а также никто еще не видел фотографий с торжества.