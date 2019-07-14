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Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Instagram
В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова. А свадебным путешествием якобы стала их поездка в Камбоджу.
Кстати, и Александр, и Юлия большие любители путешествий, пишет «Z-aya.ru».
Если верить анонимным источникам, на бракосочетании были только близкие жениха и невесты.
Впрочем, слухи могут оказаться всего лишь слухами, поскольку сами герои этой истории никак не прокомментировали публикации в прессе, а также никто еще не видел фотографий с торжества.
Шоу-бизнес , Юлия Барановская , Камбоджа
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