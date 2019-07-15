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Исаев из «Уральских пельменей» похвалился уловом краснокнижного тайменя 

Ura.Ru 9 минут назад
Фото: URA.RU
Артист шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев смог поймать во время рыбалки несколько больших рыб, в том числе тайменя, занесенного в Красную книгу России. Своим уловом юморист похвастался подписчикам на площадке Instagram.
«Ловись большая и маленькая! Ни одна рыба во время фотосессий не пострадала! А так взяли на 19 кг», — написал Исаев, поздравив поклонников с днем рыбака. Пост артист сопроводил подборкой фотографий со своим уловом, в том числе с тайменем, занесенным в Красную книгу России, Югры и Иркутской области.
Поклонники поздравили артиста с хорошим результатом, но обеспокоились состоянием рыбы. «Вы ее потом отпустили?» — спросила irilarina. Исаев ответил: «Конечно». Однако в искренность юмориста поверили не все. «Браконьер», — написал rzhulin.
Таймень — крупнейшая рыба семейства лососевых, обитающая в Сибири, на Алтае и Дальнем Востоке. С 1996 года признана находящейся под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Ловля тайменя без лицензии запрещена. Однако даже если есть лицензия и рыбак поймал эту рыбу, то он имеет право с ней лишь сфотографироваться, после чего ее требуется отпустить. Забирать добычу можно, если рыба получила увечья и стала нежизнеспособной.
Исаев часто делится в соцсетях подробностями своей частной жизни, не связанной с «Уральскими пельменями». Не так давно он пожаловался поклонниками на трудности, с которыми столкнулся в шоу «Форт Боярд», и показал эксклюзивные фотографии со съемок.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Исаев
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