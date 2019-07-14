В соцсети высмеяли Бабкину и Гора

Говорят, что с годами супруги становятся похожими друг на друга. Во всяком случае, значительная разница в возрасте между Надеждой Бабкиной и Евгением Гором заметна все меньше, рассказывает «Комсомольская правда».

Это ярко видно на их совместной фотографии, размещенной в инстаграме певицы. Евгений выглядит отлично, но куда солиднее своих 39 лет. А Бабкина — Бабкина молода и прекрасна, причем без макияжа, и ее паспортные 69 кажутся ошибкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 10 Июл 2019 в 12:59 PDT Пара отдыхает на море. "Мы на Кипре. Море тут красивое", — гласит подпись под фото.

Некоторые подписчики восхищаются семейной идиллией.

"Молодцы! Браво!", «Такая красивая пара».

Но есть и довольно злобные комментарии.

«Ну может, я что-то не понимаю, но как можно жить с человеком, который годится ей в сыновья?», «Бабкина, конечно, выглядит… Ну честно, на трансвестита похожа. О чем только она думала, соглашаясь на все эти ботокс да подтяжки!?»

Напомним, что Бабкина и Гор вместе почти 15 лет.