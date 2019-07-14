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В соцсети высмеяли Бабкину и Гора 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Говорят, что с годами супруги становятся похожими друг на друга. Во всяком случае, значительная разница в возрасте между Надеждой Бабкиной и Евгением Гором заметна все меньше, рассказывает «Комсомольская правда».
Это ярко видно на их совместной фотографии, размещенной в инстаграме певицы. Евгений выглядит отлично, но куда солиднее своих 39 лет. А Бабкина — Бабкина молода и прекрасна, причем без макияжа, и ее паспортные 69 кажутся ошибкой.
Пара отдыхает на море. "Мы на Кипре. Море тут красивое", — гласит подпись под фото.
Некоторые подписчики восхищаются семейной идиллией.
"Молодцы! Браво!", «Такая красивая пара».
Но есть и довольно злобные комментарии.
«Ну может, я что-то не понимаю, но как можно жить с человеком, который годится ей в сыновья?», «Бабкина, конечно, выглядит… Ну честно, на трансвестита похожа. О чем только она думала, соглашаясь на все эти ботокс да подтяжки!?»
Напомним, что Бабкина и Гор вместе почти 15 лет.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Евгений Гор , Комсомольская правда
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