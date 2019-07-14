Богомолов ответил Виторгану видео с Собчак

«Нас не догонят», — подписал видео режиссер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 14 Июл 2019 в 3:30 PDT Сам ролик очень короткий — пара плывет на катере, оба, глянув в объектив камеры, поворачиваются друг к другу. Это все. Все чрезвычайно благопристойно, однако подписчики сочли сюжет «хитрым ходом истинного режиссера», давшим толчок для домыслов.

Также было высказано предположение, что это видео — «наш ответ бывшему».

Чей будет следующий ход, и какой он будет?