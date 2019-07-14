Случайно или нет, но после того, как бывший муж Ксении Собчак выставил в соцсети почти интимный снимок красавицы актрисы Нино Нинидзе, через небольшой промежуток времени Константин Богомолов разместил в инстаграме видео с Собчак, рассказали "ДНИ.РУ".
«Нас не догонят», — подписал видео режиссер.
Сам ролик очень короткий — пара плывет на катере, оба, глянув в объектив камеры, поворачиваются друг к другу. Это все. Все чрезвычайно благопристойно, однако подписчики сочли сюжет «хитрым ходом истинного режиссера», давшим толчок для домыслов.
Также было высказано предположение, что это видео — «наш ответ бывшему».
Чей будет следующий ход, и какой он будет?