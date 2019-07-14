«Все серьезно»: у Бориса Клюева подтверждена онкология

Мэтр отечественного театра и кино, актер Борис Клюев рассказал, что у него обнаружено онкологическое заболевание, пишет «Rg.ru».

У 73-летнего Клюева сейчас трудный период. "Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас нахожусь дома", — приводит ТАСС слова Бориса Владимировича.

Артист не стал вдаваться в подробности лечения своего недуга, сказав лишь о том, что он продолжает работать.

Борис Клюев, один из ведущих актеров Государственного академического Малого театра и член Правления Гильдии актеров кино России, известен публике по множеству сыгранных ролей.