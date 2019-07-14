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«Все серьезно»: у Бориса Клюева подтверждена онкология 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэтр отечественного театра и кино, актер Борис Клюев рассказал, что у него обнаружено онкологическое заболевание, пишет «Rg.ru».
У 73-летнего Клюева сейчас трудный период. "Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас нахожусь дома", — приводит ТАСС слова Бориса Владимировича.
Артист не стал вдаваться в подробности лечения своего недуга, сказав лишь о том, что он продолжает работать.
Борис Клюев, один из ведущих актеров Государственного академического Малого театра и член Правления Гильдии актеров кино России, известен публике по множеству сыгранных ролей.
Самые запомнившиеся — граф Рошфор в "Д’Артаньяне и трех мушкетерах", Николай Петрович Воронин в "Ворониных", также его голосом говорил Саруман в российском варианте эпоса Питера Джексона.
Шоу-бизнес , Николай Воронин , Питер Джексон , Борис Клюев , ИТАР-ТАСС , "Российская газета"
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