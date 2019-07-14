Тайны Кудрявцевой не дают Разину покоя

Удавшаяся жизнь телеведущей Кудрявцевой никак не дает покоя Андрею Разину . В очередной раз он решил покопаться в чужом шкафу и похвалиться наличием информации о найденных там скелетах. У Разина есть компромат на Леру, пишет womanhit.ru.

Теперь он во всеуслышание заявил в своем инстаграме: «Вот бы когда-нибудь Лера Кудрявцева меня пригласила на программу „Секрет на миллион“ на НТВ. Вот бы я ей секреты все ее рассказал. Она бы там с ума сошла. Я думаю, что она бы провалилась сквозь землю и вылезла на другой стороне Земли».

Что интересно, свою поддержку Разину высказала Дана Борисова

То ли история первого замужества Леры по каким-то личным причинам оставила на известного продюсера неизгладимое впечатление, — как известно, он был свидетелем романа Кудрявцевой и барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка.

То ли своим выступлением в формате Мальчиша-Плохиша Разин решил поддержать интерес к собственной персоне. Но факт есть факт.

В подобном неспортивном поведении по отношению к красавице-блондинке мэтр был замечен не впервые.

Рамблер писал о том, что после выхода шоу «Секрет на миллион», в котором ведущая собрала героев бывших романов Аллы Пугачевой , продюсер рассказал в инстаграме, что Кудрявцева в юности была проституткой и не стоит ждать от нее порядочности, а ее мать «с головой не дружит».

Правда, потом эти записи были удалены.