Крис Норман устроил скандал в Петербурге

Британский рок-музыкант, певец и гитарист классического состава Smokie Крис Норман прервал свое выступление на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» 13 июля. Свой поступок он объяснил тем, что в зале невыносимый звук. Спустя некоторое время артист все же вернулся на сцену.

«Этот чувак, Крис Норман, в середине второй песни попросил музыкантов остановиться Stop it. Stop it! Выждал паузу и сказал что-то вроде It was … и свалил со сцены, настолько его великобританское ухо резал звук в Ледовом», — рассказал один из слушателей в соцсети.

По словам комментатора, после ухода артиста перед зрителями какое-то время солировал гитарист.

«А Криса, видимо, уговаривали в гримерке. Вернувшись, он начал петь свою программу из двух песен заново, как ни в чем не бывало», — написал пользователь.

«Крис Норман ушел в середине песни со словами на британском «звук у вас плохой, товарищи», но потом вышел и заново отыграл, еще и язык показал», — рассказала еще одна слушательница, сообщает издание «Фонтанка».

В составе группы Smokie Крис Норман выступал с 1964 по 1986 годы. Самые известные песни группы: What can i do, Stumblin in, Living next door to Alice и другие.