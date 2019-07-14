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Крис Норман устроил скандал в Петербурге 

ТК «Звезда» + ещё 4 36 минут назад
Фото: Юлия Дризовская, ВКонтакте
Британский рок-музыкант, певец и гитарист классического состава Smokie Крис Норман прервал свое выступление на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» 13 июля. Свой поступок он объяснил тем, что в зале невыносимый звук. Спустя некоторое время артист все же вернулся на сцену.
«Этот чувак, Крис Норман, в середине второй песни попросил музыкантов остановиться Stop it. Stop it! Выждал паузу и сказал что-то вроде It was … и свалил со сцены, настолько его великобританское ухо резал звук в Ледовом», — рассказал один из слушателей в соцсети.
По словам комментатора, после ухода артиста перед зрителями какое-то время солировал гитарист.
«А Криса, видимо, уговаривали в гримерке. Вернувшись, он начал петь свою программу из двух песен заново, как ни в чем не бывало», — написал пользователь.
«Крис Норман ушел в середине песни со словами на британском «звук у вас плохой, товарищи», но потом вышел и заново отыграл, еще и язык показал», — рассказала еще одна слушательница, сообщает издание «Фонтанка».
В составе группы Smokie Крис Норман выступал с 1964 по 1986 годы. Самые известные песни группы: What can i do, Stumblin in, Living next door to Alice и другие.
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Шоу-бизнес , Крис Норман , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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