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Поклонников напугало новое фото Самбурской 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Настасья Самбурская — актриса до мозга костей. Заскучав на отдыхе в Таиланде, она решила пощекотать нервы поклонников кое-чем особенным, рассказала «Комсомольская правда».
Девушка день за днем радовала подписчиков соцсети красивыми фотографиями в пляжных нарядах и вечерних платьях. И вдруг…
Она выставила фотографию пожилой дамы без макияжа, имеющей с собой некоторое сходство. Подпись гласила: "Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь третьего размера. Ищу мужчину 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить".
Номер удался. Подписчики, конечно, в итоге догадались, что фото создано при применении какой-то программы, и попросили актрису поделиться ссылкой: «Умоляю! Подскажите, что это за приложение?», но не сразу.
Некоторые решили, что это — новый сценический образ и удивлялись «Крутяк, а как это, грим?».
Другие даже испугались: «Мне страшно», «Жесть», «Ужас, я не сразу-то и узнала».
Но большинство восприняло прикол как прикол. «Хоть одно фото без фильтров», «Наконец-то без фотошопа»!
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Шоу-бизнес , Другое , Настасья Самбурская , Комсомольская правда , Таиланд
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