Поклонников напугало новое фото Самбурской

Девушка день за днем радовала подписчиков соцсети красивыми фотографиями в пляжных нарядах и вечерних платьях. И вдруг…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 14 Июл 2019 в 3:48 PDT Она выставила фотографию пожилой дамы без макияжа, имеющей с собой некоторое сходство. Подпись гласила: "Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь третьего размера. Ищу мужчину 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить".

Номер удался. Подписчики, конечно, в итоге догадались, что фото создано при применении какой-то программы, и попросили актрису поделиться ссылкой: «Умоляю! Подскажите, что это за приложение?», но не сразу.

Некоторые решили, что это — новый сценический образ и удивлялись «Крутяк, а как это, грим?».

Другие даже испугались: «Мне страшно», «Жесть», «Ужас, я не сразу-то и узнала».

Но большинство восприняло прикол как прикол. «Хоть одно фото без фильтров», «Наконец-то без фотошопа»!