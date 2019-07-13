Названы гонорары грузинских артистов в России

Вахтангу Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за выступление в России , но он отказался. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на эксперта, организующего выступления звезд.

«Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за выступление в России. Он отказался по политическим соображениям», — рассказал организатор концертов Сергей Лавров.

Он отметил, что не верит тому, что грузинский артист тайно выступает на корпоративах в России, поскольку никто никогда не видел видео, подтверждающее такую информацию.

Диана Гурцкая и По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России. Тамара Гвердцители Сосо Павлиашвили не окупают свои концерты. Единственный выход для них — корпоративы. Например, Павлиашвили прозвали «свадебным тамадой», поскольку он весьма популярен у молодоженов. Корпоратив с артистом обойдется в 8-10 тысяч евро.