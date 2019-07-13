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Названы гонорары грузинских артистов в России 

Рамблер 30 минут назад
Вахтангу Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за выступление в России, но он отказался. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на эксперта, организующего выступления звезд.
Кикабидзе сделал заявление о тайных концертах в РФ
«Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за выступление в России. Он отказался по политическим соображениям», — рассказал организатор концертов Сергей Лавров.
Он отметил, что не верит тому, что грузинский артист тайно выступает на корпоративах в России, поскольку никто никогда не видел видео, подтверждающее такую информацию.
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России. Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая и Сосо Павлиашвили не окупают свои концерты. Единственный выход для них — корпоративы. Например, Павлиашвили прозвали «свадебным тамадой», поскольку он весьма популярен у молодоженов. Корпоратив с артистом обойдется в 8-10 тысяч евро.
Ранее актер Борис Клюев сообщил прессе, что Вахтанг Кикабидзе тайно зарабатывает в России на корпоративах. Кикабидзе опроверг это заявление, сказав, что перестал ездить в РФ с 2008 года.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Видео , Тамара Гвердцители , Сосо Павлиашвили , Диана Гурцкая , Сергей Лавров , Вахтанг Кикабидзе , Борис Клюев
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