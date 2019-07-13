Кикабидзе сделал заявление о тайных концертах в РФ

Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию о своих тайных выступлениях на корпоративах в России. Ранее такая информация появилась в российской прессе со ссылкой на коллегу Кикабидзе, актера Бориса Клюева.
Кикабидзе заявил в эфире НСН, что не ездит в Россию уже более десяти лет.
«Я с 2008 года в Россию не езжу. Борису Клюеву скажите, что я до сих пор не могу вспомнить, кто это. Я знаю, что есть такой актер, очень хороший, но я с ним не знаком. Зачем мне говорить с ним о каких-то концертах? Вранье это все. Врать некрасиво!», — сказал Кикабидзе.
Ранее актер Борис Клюев в интервью МК рассказал, что киноартист Вахтанг Кикабидзе тайно выступает в России на корпоративах.
«Не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты и хорошо зарабатывает здесь деньги… У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось, — заявил Клюев.
По его словам, слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии:
«В Грузии он был просто музыкантом, и все, и не больше. Не выдающимся музыкантом. А потом ему много лет уже… Ну чего там говорить, он выбрал эту позицию и пусть наслаждается».
Клюев также рассказал, что это он предложил включить Кикабидзе в актерскую группу советского фильма «ТАСС уполномочен заявить».