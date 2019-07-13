Заболевший Шатунов покидает Москву

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Продюсер раскрыл планы Шатунова на лето 

Рамблер 1 час назад
Небольшая проблема со здоровьем едва не сорвала певцу гастрольный график. Юрий Шатунов проводит певческий тур по городам России. И в Новороссийске певцу из-за острой зубной боли пришлось обратиться к врачам.
Доктора сочли проблему серьезной и даже госпитализировали звезду в одну из местных клиник, пишет «Starhit».
Но, к сожалению, оказанной помощи было недостаточно и, чтобы не отменять концерты, Шатунов вынужден был принимать солидные дозы обезболивающих и антибиотиков.
Однако болезнь отступать не захотела, и воспаление перекинулось на гайморовы пазухи. Пришлось делать в Москве срочную операцию, чтобы избежать опасных осложнений, сообщил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
«Юра Шатунов идет на поправку. Он пока еще в Москве со своей семьей. В ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах, в отеле «Разин», ― рассказал он в своем инстаграме.
После того, как здоровье певца окончательно восстановится, Юрий продолжит ранее запланированные выступления.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Шатунов , Андрей Разин , StarHit , Новороссийск
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