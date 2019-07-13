Заболевший Шатунов покидает Москву

Продюсер раскрыл планы Шатунова на лето

Доктора сочли проблему серьезной и даже госпитализировали звезду в одну из местных клиник, пишет «Starhit».

Но, к сожалению, оказанной помощи было недостаточно и, чтобы не отменять концерты, Шатунов вынужден был принимать солидные дозы обезболивающих и антибиотиков.

Однако болезнь отступать не захотела, и воспаление перекинулось на гайморовы пазухи. Пришлось делать в Москве срочную операцию, чтобы избежать опасных осложнений, сообщил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин

«Юра Шатунов идет на поправку. Он пока еще в Москве со своей семьей. В ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах, в отеле «Разин», ― рассказал он в своем инстаграме.

После того, как здоровье певца окончательно восстановится, Юрий продолжит ранее запланированные выступления.