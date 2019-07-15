Телеведущая, победительница конкурса «Мисс Россия -2003» Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью». Модель заявила в интервью «Спорт-Экспрессу», что популярность Бузовой — беда россиян.
У Лопыревой спросили, как она относится к современной поп-музыке и, в частности, к Бузовой.
«Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект», — заявила модель в ответ.
По мнению Лопыревой, Бузова популярна среди «определенных слоев населения», у людей, не умеющих отличать хорошее от плохого.
«Это не их вина, скорее — беда», — подчеркнула она.
Лопырева посетовала, что из-за массовой популярности Бузовой «люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей».
По словам модели, если ей предложат записать песню, она выберет «либо лирику, либо что-то очень динамичное, для танцев». Лопырева отметила, что у нее был опыт выступления с Нюшей и Ириной Дубцовой на Новой волне в Сочи.
В интервью Harper’s Bazaar Бузова жаловалась, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Она заявила, что научилась справляться с нападками. Своих критиков Бузова назвала неудачниками, пообещала продолжать делать свое дело и заявила, что работает не из-за денег, а ради любви поклонников.
О творчестве Бузовой положительно отзывался Филипп Киркоров, а Лев Лещенко назвал ее достаточно интеллектуальным и артистичным человеком. По его мнению, если у певицы есть публика, то «она нужна, и нечего тут обсуждать».