«Бузова — бездарность»: Лопырева оценила вкусы россиян

У Лопыревой спросили, как она относится к современной поп-музыке и, в частности, к Бузовой.

«Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект», — заявила модель в ответ.

По мнению Лопыревой, Бузова популярна среди «определенных слоев населения», у людей, не умеющих отличать хорошее от плохого.

«Это не их вина, скорее — беда», — подчеркнула она.

Лопырева посетовала, что из-за массовой популярности Бузовой «люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей».

По словам модели, если ей предложат записать песню, она выберет «либо лирику, либо что-то очень динамичное, для танцев». Лопырева отметила, что у нее был опыт выступления с Нюшей и Ириной Дубцовой на Новой волне в Сочи.

интервью Harper’s Bazaar Бузова жаловалась, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Она заявила, что научилась справляться с нападками. Своих критиков Бузова назвала неудачниками, пообещала продолжать делать свое дело и заявила, что работает не из-за денег, а ради любви поклонников.