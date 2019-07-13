Ольга Бузова отказалась выполнять рекомендации врачей

Известная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова , травмировавшая ногу во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд», отказалась соблюдать рекомендации врачей.

Не переживайте за ножку, сегодня уже лучше! А сцена вообще меня лечит, поэтому завтра в Яровом буду порхать, — написала артистка на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что медики посоветовали ей три дня провести дома, чтобы не нагружать повреждённую ногу, однако на соблюдение данной рекомендации просто нет времени.

Движение — жизнь, — заключила Бузова.

Ранее News.ru писал о том, что начинающая певица пожаловалась поклонникам на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд». Бузова призналась поклонникам, что вернётся в Москву с забинтованной ногой — медики констатировали у неё растяжение мышц. При этом травма не помешала Ольге пройти все испытания, так как из-за прилива адреналина она даже не заметила, что нога распухла.