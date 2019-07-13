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Ольга Бузова отказалась выполнять рекомендации врачей 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова, травмировавшая ногу во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд», отказалась соблюдать рекомендации врачей.
Не переживайте за ножку, сегодня уже лучше! А сцена вообще меня лечит, поэтому завтра в Яровом буду порхать, — написала артистка на своей странице в Instagram.
Она подчеркнула, что медики посоветовали ей три дня провести дома, чтобы не нагружать повреждённую ногу, однако на соблюдение данной рекомендации просто нет времени.
Движение — жизнь, — заключила Бузова.
Ранее News.ru писал о том, что начинающая певица пожаловалась поклонникам на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд». Бузова призналась поклонникам, что вернётся в Москву с забинтованной ногой — медики констатировали у неё растяжение мышц. При этом травма не помешала Ольге пройти все испытания, так как из-за прилива адреналина она даже не заметила, что нога распухла.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Яровое
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