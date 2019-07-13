Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ

Певица, как утверждается, осталась недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерную. Организаторы фестиваля столкнулись с нехваткой количества гримерных, в связи с чем артисты вынуждены были тесниться по несколько человек в одном помещении.

"Белые ночи" — международный фестиваль популярной музыки, проводящийся в Санкт-Петербурге с 1992 года. Один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе.