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Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за VIP-гримерной, сообщают "Невские новости".
Певица, как утверждается, осталась недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерную. Организаторы фестиваля столкнулись с нехваткой количества гримерных, в связи с чем артисты вынуждены были тесниться по несколько человек в одном помещении.
"Белые ночи" — международный фестиваль популярной музыки, проводящийся в Санкт-Петербурге с 1992 года. Один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Санкт-Петербург
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