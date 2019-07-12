«Змий сопротивлялся»: Меладзе повеселился на курорте 

Певец Валерий Меладзе поделился с поклонниками в Instagram снимком из отпуска, на котором он полуодетый и в головном уборе индейцев оседлал статую.
«Это была славная охота! Змий неистово сопротивлялся, но был побеждён. А на утро пришло чувство неудобства и головная боль», — подписал снимок музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники певца в комментариях к записи отметили чувство юмора Валерия Меладзе.
«Вы неповторимый юморист», — написала svetlana_luminance.
«Вообще-то это лев, но это уже не важно», — сыронизировал пользователь с ником lib66gr.
Ранее жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала фото своего старшего сына Константина, которого родила от певца. По данным «СтарХит», в 2004 году, когда Джанабаева ушла в декрет, никто не подозревал, что у артистов начался тайный роман, а отцом мальчика стал Валерий Меладзе. Лишь в 2014 году Меладзе официально развелся с женой и смог открыто заявить о чувствах к Альбине Джанабаевой. У пары растет и второй сын — Лука.