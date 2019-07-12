«Змий сопротивлялся»: Меладзе повеселился на курорте

Певец Валерий Меладзе поделился с поклонниками в Instagram снимком из отпуска, на котором он полуодетый и в головном уборе индейцев оседлал статую.

«Это была славная охота! Змий неистово сопротивлялся, но был побеждён. А на утро пришло чувство неудобства и головная боль», — подписал снимок музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники певца в комментариях к записи отметили чувство юмора Валерия Меладзе.

«Вы неповторимый юморист», — написала svetlana_luminance.

«Вообще-то это лев, но это уже не важно», — сыронизировал пользователь с ником lib66gr.