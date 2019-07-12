Новые песни Софии Ротару, которыми она планирует удивить поклонников, «чушь собачья», заявил «Собеседнику» музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, выступления певицы в России, на Украине и в Белоруссии будут идти под фонограмму.
По данным издания, София Ротару решила возобновить свою гастрольную деятельность и собирается дать несколько концертов в России, на Украине и в Белоруссии. Однако музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался по поводу выступлений Ротару.
«Песни Сони Ротару, как и Пугачевой, уже давно спеты. Сказать им публике больше нечего. Но если у нее есть силы, Соня здорова и может передвигаться, то почему бы не спеть? Конечно, это будут выступления под фонограмму. Неужели вы думаете, что в свои 72 года она запоет ни с того ни с сего живьем? (…) Такого быть не может: нельзя повернуть время вспять», — уверен Соседов.
Он также отметил, что не ждет ничего хорошего от новой песни Ротару, которую она планирует представить на конкурсе «Новая волна» в августе.
«Думаю, что это будет очередная шлаковая песня. У Сони в последние годы появилось полно муторных песен, как „Океан любви“. Я их не слушаю, они неинтересные. Это не песни, а ерунда. Неталантливо, немузыкально, нехитово — чушь собачья, как я люблю говорить. Но другого материала у нее нет. Композиторов старой школы уже не осталось. Где брать новые хиты?» — заявил музыкальный критик.
По данным ТАСС, певица София Ротару стала специальной гостьей нынешнего фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». По данным издания, в нем примут участие представители 42 государств.