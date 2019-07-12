Неталантливо и нехитово»: Ротару вернется на сцену со «шлаковыми песнями»

По данным издания, София Ротару решила возобновить свою гастрольную деятельность и собирается дать несколько концертов в России, на Украине и в Белоруссии. Однако музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался по поводу выступлений Ротару.

«Песни Сони Ротару, как и Пугачевой, уже давно спеты. Сказать им публике больше нечего. Но если у нее есть силы, Соня здорова и может передвигаться, то почему бы не спеть? Конечно, это будут выступления под фонограмму. Неужели вы думаете, что в свои 72 года она запоет ни с того ни с сего живьем? (…) Такого быть не может: нельзя повернуть время вспять», — уверен Соседов.

Он также отметил, что не ждет ничего хорошего от новой песни Ротару, которую она планирует представить на конкурсе «Новая волна» в августе.

«Думаю, что это будет очередная шлаковая песня. У Сони в последние годы появилось полно муторных песен, как „Океан любви“. Я их не слушаю, они неинтересные. Это не песни, а ерунда. Неталантливо, немузыкально, нехитово — чушь собачья, как я люблю говорить. Но другого материала у нее нет. Композиторов старой школы уже не осталось. Где брать новые хиты?» — заявил музыкальный критик.