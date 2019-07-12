Волочкова посоветовала подписчикам мыть полы 

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К сожалению, в соц сетях в адрес состоявшихся личностей и самодостаточных и успешных людей появляется очень много скверных комментариев, злобных, ненавистных. Такое ощущение, что кто-то проплачивает эту ненависть. Лично я все комменты отключаю. Чтобы не позволять помойку на своей странице. 💪🏻 Прекрасно, что инстаграмм задумался о блокировке, видимо, забросали его жалобами. Но я бы хотела призвать к другому. Люди, кто несет эту грязь и пишет гадости, опомнитесь, прекратите плодить зло, направьте свои силы на что-то доброе. Вам не нравится ваш двор? Вскопайте несколько метров во дворе и посадите цветочки. Грязно в подьезде? Помойте у себя и соседа. Займитесь делом! Тогда вам некогда будет источать гадости и завидовать успешным людям!😊 Начните любить все вокруг и улыбаться, дарите себе и другим позитив. Ведь от негатива страдаете именно вы и законы кармы никто не отменял. А с инстаграмм — посмотрим, как всё это воплотится и приживется. Готовлюсь к премьере моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» и жду вас в зале «Мир» 21 июля в 18:00. 💃🏼 Билеты на сайте моем volochkova.ru 😊#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера
«К сожалению, в соц сетях в адрес состоявшихся личностей и самодостаточных и успешных людей появляется очень много скверных комментариев, злобных, ненавистных. Такое ощущение, что кто-то проплачивает эту ненависть. Лично я все комменты отключаю. Чтобы не позволять помойку на своей странице», — написала артистка на своей странице в Instagram (орфография и пенктуация автора сохранены).