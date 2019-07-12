Волочкова посоветовала подписчикам мыть полы

Балерина Анастасия Волочкова пояснила причины отключения комментариев в своем Instagram, подчеркнув, что не позволит сделать «помойку на странице». Она также призвала тех, кто «оставляет скверные комментарии», заняться делом, например, помыть полы в подъезде.

«К сожалению, в соц сетях в адрес состоявшихся личностей и самодостаточных и успешных людей появляется очень много скверных комментариев, злобных, ненавистных. Такое ощущение, что кто-то проплачивает эту ненависть. Лично я все комменты отключаю. Чтобы не позволять помойку на своей странице», — написала артистка на своей странице в Instagram (орфография и пенктуация автора сохранены).

Она призвала тех, кто «пишет гадости» прекратить «плодить зло».

«Направьте свои силы на что-то доброе. Вам не нравится ваш двор? Вскопайте несколько метров во дворе и посадите цветочки. Грязно в подьезде? Помойте у себя и соседа. Займитесь делом! Тогда вам некогда будет источать гадости и завидовать успешным людям!» — отметила Волочкова.

Балерина также напомнила хейтерам про законы кармы и призвала их «начать любить все вокруг и улыбаться».