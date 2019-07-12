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Волочкова посоветовала подписчикам мыть полы 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова пояснила причины отключения комментариев в своем Instagram, подчеркнув, что не позволит сделать «помойку на странице». Она также призвала тех, кто «оставляет скверные комментарии», заняться делом, например, помыть полы в подъезде.
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К сожалению, в соц сетях в адрес состоявшихся личностей и самодостаточных и успешных людей появляется очень много скверных комментариев, злобных, ненавистных. Такое ощущение, что кто-то проплачивает эту ненависть. Лично я все комменты отключаю. Чтобы не позволять помойку на своей странице. 💪🏻 Прекрасно, что инстаграмм задумался о блокировке, видимо, забросали его жалобами. Но я бы хотела призвать к другому. Люди, кто несет эту грязь и пишет гадости, опомнитесь, прекратите плодить зло, направьте свои силы на что-то доброе. Вам не нравится ваш двор? Вскопайте несколько метров во дворе и посадите цветочки. Грязно в подьезде? Помойте у себя и соседа. Займитесь делом! Тогда вам некогда будет источать гадости и завидовать успешным людям!😊 Начните любить все вокруг и улыбаться, дарите себе и другим позитив. Ведь от негатива страдаете именно вы и законы кармы никто не отменял. А с инстаграмм — посмотрим, как всё это воплотится и приживется. Готовлюсь к премьере моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» и жду вас в зале «Мир» 21 июля в 18:00. 💃🏼 Билеты на сайте моем volochkova.ru 😊#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

«К сожалению, в соц сетях в адрес состоявшихся личностей и самодостаточных и успешных людей появляется очень много скверных комментариев, злобных, ненавистных. Такое ощущение, что кто-то проплачивает эту ненависть. Лично я все комменты отключаю. Чтобы не позволять помойку на своей странице», — написала артистка на своей странице в Instagram (орфография и пенктуация автора сохранены).
Она призвала тех, кто «пишет гадости» прекратить «плодить зло».
«Направьте свои силы на что-то доброе. Вам не нравится ваш двор? Вскопайте несколько метров во дворе и посадите цветочки. Грязно в подьезде? Помойте у себя и соседа. Займитесь делом! Тогда вам некогда будет источать гадости и завидовать успешным людям!» — отметила Волочкова.
Балерина также напомнила хейтерам про законы кармы и призвала их «начать любить все вокруг и улыбаться».
Ранее Анастасия Волочкова рассказала «СтарХит», что во время подготовки своего нового спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» получила травму ноги. Однако она призвала поклонников не переживать и пообещала, что она обязательно увидят ее «фирменный шпагат».
Комментарии3
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , StarHit
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