Лолита спешно покинула Россию

Российская певица Лолита Милявская уехала в Болгарию , о чем заявила на своей странице в инстаграм.

В Болгарии певица проводит много времени на свежем воздухе и восстанавливает нервную систему.

"И все-таки я деревенский житель! Воздух! Покой!", — написала она.

По ее словам, в Москве ее замучила аллергия.

После расставания с молодым мужем и тура по Донбассу Лолита решила отдохнуть от суеты и заняться садоводством. Она показала поклонникам самостоятельно выращенные огурцы и помидоры.

Ранее Лолита заявила о расставании с молодым мужем.