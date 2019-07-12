Лолита спешно покинула Россию 

Российская певица Лолита Милявская уехала в Болгарию, о чем заявила на своей странице в инстаграм.
В Болгарии певица проводит много времени на свежем воздухе и восстанавливает нервную систему.
"И все-таки я деревенский житель! Воздух! Покой!", — написала она.
По ее словам, в Москве ее замучила аллергия.
После расставания с молодым мужем и тура по Донбассу Лолита решила отдохнуть от суеты и заняться садоводством. Она показала поклонникам самостоятельно выращенные огурцы и помидоры.
Ранее Лолита заявила о расставании с молодым мужем.