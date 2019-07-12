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Лолита спешно покинула Россию 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская певица Лолита Милявская уехала в Болгарию, о чем заявила на своей странице в инстаграм.
В Болгарии певица проводит много времени на свежем воздухе и восстанавливает нервную систему.
"И все-таки я деревенский житель! Воздух! Покой!", — написала она.
По ее словам, в Москве ее замучила аллергия.
После расставания с молодым мужем и тура по Донбассу Лолита решила отдохнуть от суеты и заняться садоводством. Она показала поклонникам самостоятельно выращенные огурцы и помидоры.
Ранее Лолита заявила о расставании с молодым мужем.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Болгария
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