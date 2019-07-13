«Одной шалалой сыт не будешь». Российские домохозяйки не простили Леди Гаге переезда к Куперу

На американскую певицу Леди Гагу в Instagram посыпались оскорбления на русском языке. Пользователи (а точнее пользовательницы) соцсети называют ее разлучницей, змеей и козой. А причина такому поведению кроется в том, что сегодня СМИ сообщили о переезде певицы в дом Брэдли Купера

Слухи о романе между Леди Гагой и Брэдли Купером появились осенью прошлого года, когда на экраны вышла картина Купера «Звезда родилась». Главные роли исполнили сам Брэдли и Леди Гага. Тогда-то фанаты и решили, что если актеры так реалистично смогли передать чувства между персонажами, значит и в реальной жизни у них роман.

А после трогательного выступления Брэдли Купера и Леди Гаги на церемонии вручения «Оскара», в слухи поверили даже те поклонники, которые ранее еще сомневались в этом.

И все бы ничего, но только все это время у Брэдли Купера была семья. С 2015 года актер встречался с российской супермоделью Ириной Шейк , а в 2017 году у них родилась дочь Леа.

Стоит отметить, что слухи о романе не подтверждала и Леди Гага. В феврале текущего года она приняла участие в шоу « Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live!), где заявила, что люди поверили в обман.

«Люди увидели любовь, и, догадайтесь, что? Это то, что мы хотели, чтобы вы увидели. Это песня о любви. «Звезда родилась» — это любовная история. […] Мы вас обманули!», — заявила певица на шоу.

Но уже в начале июня фанаты снова вернулись к этой истории, ведь Ирина Шейк рассталась с Купером и выехала из его дома. А уже через месяц СМИ сообщили, что в этот дом въехала Леди Гага.

Новость сообщили западные СМИ, пишет ИА Nation News. Как стало известно журналистам, Гага заселилась в его особняк, вскоре после того, как он расстался с российской моделью и уже перевезла в дом часть своих вещей. К приезду певицы актер избавился от всех вещей Ирины Шейк, а Леди Гага уже начала обновлять интерьер и закупать новую мебель, утверждает источник в западной прессе.

Конечно, не все приняли на веру эти слова, ведь официально ни Купер, ни Гага никогда не признавали, что между ними есть любовные чувства. К тому же другие издания на Западе раньше, подтверждали, что они просто близкие друзья, и вообще после расставания с Шейк актер собирается сосредоточиться на собственной карьере и воспитании дочери.

Но русских пользовательниц Instagram было не остановить. Женщины уверены, что именно Леди Гага стала разлучницей в отношениях Купера и Шейк. И свое негодование по этому поводу они выместили в профиле певицы под последним опубликованным постом. И хотя большая часть комментариев выглядит скорее, как троллинг (ведь нашлись и те кто пишет заговоры на возвращение Купера к Шейк), в них прослеживается один и тот же посыл: «Верни Брэдлика Ирче».