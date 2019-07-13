«Напал со спины»: Чумаков спас Панайотова от пьяного фаната

Александр Панайотов в очередной раз выступил на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске ». Сам певец не раз признавался, что любит и ценит эту творческую площадку, где его всегда очень тепло принимают.

Однако именно в Витебске с исполнителем произошла неприятная история. Сильно нетрезвый поклонник крайне деструктивно выразил свои чувства — он едва не ударил Александра ножом.

"Однажды в баре на меня со спины напал пьяный обезумевший фанат с ножом в руках, — вздыхает певец. — Правда, рядом был мой друг Алексей Чумаков, который обезвредил его и спас меня", — приводят слова Панайотова «Дни.РУ».

Действительно, настоящий друг никогда не бросит в беде — и эта история тому подтверждение. Хотя в многолетней дружбе Чумакова и Панайотова всякое бывало, к примеру, три года назад Алексей упрекнул друга из-за участия в шоу «Голос», в тщеславии, — напомнил "Starhit».

Вмешательство Чумакова предотвратило трагедию, и неприятные воспоминания не омрачили гастроли.