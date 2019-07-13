Галкин предупредил поклонников о мошенничестве

Сейчас в инстаграме довольно популярны так называемые «гивы» — конкурсы, объявляемые известными блогерами. Требуется подписаться на определенные странички, а затем программа выбора случайных чисел назовет подписчика — победителя.

Желающих участвовать немало — есть шанс выиграть хороший приз, к примеру, айфон. И блогерам хорошо — многократно возрастают интерес и посещаемость их ресурса.

рассказывает Однако и в этой сфере вовсю пасутся мошенники. Стали их жертвой и поклонники Максима Галкина

«URA.RU».

Сам юморист счел необходимым предупредить подписчиков. Он написал об этом в инстаграме.

«В Instagram и Facebook активизировались мошенники, которые от моего имения проводят конкурс-опрос. Для достоверности они используют видео с моего апрельского конкурса», — уточнил Галкин.

Телеведущий обратил внимание на то, что он никогда не собирает деньги со своих подписчиков, напротив, в ходе конкурсов он их раздает. И в данный момент он никаких конкурсов не проводит. Шоумен заявил, что если участников просят перевести хотя бы один рубль, то значит, "вы имеете дело с мошенниками».