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Галкин предупредил поклонников о мошенничестве 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Сейчас в инстаграме довольно популярны так называемые «гивы» — конкурсы, объявляемые известными блогерами. Требуется подписаться на определенные странички, а затем программа выбора случайных чисел назовет подписчика — победителя.
Желающих участвовать немало — есть шанс выиграть хороший приз, к примеру, айфон. И блогерам хорошо — многократно возрастают интерес и посещаемость их ресурса.
Однако и в этой сфере вовсю пасутся мошенники. Стали их жертвой и поклонники Максима Галкина, рассказывает
«URA.RU».
Сам юморист счел необходимым предупредить подписчиков. Он написал об этом в инстаграме.
«В Instagram и Facebook активизировались мошенники, которые от моего имения проводят конкурс-опрос. Для достоверности они используют видео с моего апрельского конкурса», — уточнил Галкин.
Телеведущий обратил внимание на то, что он никогда не собирает деньги со своих подписчиков, напротив, в ходе конкурсов он их раздает. И в данный момент он никаких конкурсов не проводит. Шоумен заявил, что если участников просят перевести хотя бы один рубль, то значит, "вы имеете дело с мошенниками».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин
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