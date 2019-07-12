Битва голых тел: Лена Ленина поддержала Лободу

публикации писательница разместила коллаж, на котором три одинаковых фото, сделанные на пляже, перекрывают друг друга, «натягивая на пышности несколько сантиметров целомудрия».

«Решив, что пышные и голые — это новый тренд, поддержала коллег по цеху и разместила свою фотографию, на которой видно, что на мне нет одежды, но при этом ничего не видно», — отметила Ленина.

По её словам, она последовала примеру Наташи Королёвой, которая снимком обнажённой стойки на руках вмешалась в конфликт Светланы Лободы и блогерши из США, которая обвинила российскую певицу в краже её фото.

«По нашем пиар-меркам ей, с ее несчастными несколькими сотнями тысяч фолловеров, сделали суперрекламу в аж пятимиллионном аккаунте суперзвезды», — подчеркнула светская львица.

При этом Ленина оговорилась, что для неё откровенные фотосессии не характерны, поскольку она считает излишнее обнажение «признаком эксгибиционизма.

»В шоу-бизнесе скромность — знак профнепригодности, так что приходится соответствовать», — подчеркнула Ленина.

Ранее Свветлана Лобода разместила в своём аккаунте снимок американской блогерши, пропагандирующей обнажённую йогу. При этом певица не указала автора фотографии, чем вызвала негативную реакцию со стороны американки. Блогер обвинила Лободу в воровстве и пожаловалась на поступок россиянки в Instagram. В результате пост певицы был удалён. При этом Лобода заверила, что не пыталась присвоить чужую славу, а таким образом пригласила американку на свой концерт в Нижнем Новгороде.