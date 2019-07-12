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Алибасов представил доказательства отравления «Кротом» 

Lenta.ru 1 час назад
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
«Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет», — написал Алибасов, прикрепив видеозапись, на которой заметны таблетки.
Кадры сделаны на кухне продюсера, где можно увидеть полку, на которой хранятся несколько упаковок таблеток. На стене приклеена памятка о приеме лекарств в утреннее, дневное и вечернее время.
«К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придётся есть таблетки вместо еды», — резюмировал продюсер.
Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсер был выписан из НИИ имени Склифосовского.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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