Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

«Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет», — написал Алибасов, прикрепив видеозапись, на которой заметны таблетки.

Кадры сделаны на кухне продюсера, где можно увидеть полку, на которой хранятся несколько упаковок таблеток. На стене приклеена памятка о приеме лекарств в утреннее, дневное и вечернее время.

«К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придётся есть таблетки вместо еды», — резюмировал продюсер.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсер был выписан из НИИ имени Склифосовского.