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Яковлева раскрыла новые подробности борьбы с раком 

Рамблер 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Советская актриса Александра Яковлева в эфире программы «Прямой эфир» рассказала новые подробности о своей борьбе с раком груди, сообщает Teleprogramma.pro.
По её словам, она никогда ничем не болела, а онкологическое заболевание «подкралось незаметно».
Яковлева отметила, что о страшном диагнозе она узнала в 2016 году. Актриса подчеркнула, что в то время была занята продвижением фильма «Экипаж», в котором сыграла одну из ролей.
«Мы сделали презентацию, у меня программным директором был Сергей Шолохов, я также собираюсь ехать в Минск к Игорю Сукманову, и вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего», — заявила Яковлева.
По словам артистки, она никогда раньше не лежала в больнице, поэтому не сразу обратилась к врачам. На визите к медикам настоял её друг Денис Гончаров. В результате у актрисы был диагностирован рак груди четвёртой степени.
«Максимум полгода давал мне врач, а прошло уже больше трёх», — отметила актриса.
Яковлева заявила, что болезнь развивалась в её организме в течение многих лет, при этом она ничего не чувствовала.
«Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело», — поделилась она.
Яковлева уверяет, что смогла выдержать испытание благодаря положительным эмоциям и мечтам. Актриса также верит, что часть болезни взял на себя её недавно умерший кот Челси, который часто бил её лапой по груди в место, где образовалась опухоль.
Комментарии
Шоу-бизнес , Денис Гончаров , Александра Яковлева , Сергей Шолохов
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