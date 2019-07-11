«500 миллионов»: названы гонорары звезд за съемки в рекламе 

Одни из самых больших гонораров за съемки в рекламных роликах у теннисистки Марии Шараповой, которая за контракт берет не меньше 500 млн рублей. При этом звезды Comedy Woman готовы работать за гонорары от 1,7 до 2 млн рублей, пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, на рынке рекламных услуг востребованы как артисты, играющие смешных персонажей, так и известные певцы и спортсмены.
Так, звезда Comedy Woman и «Реальных пацанов» Марина Федункив рассматривает контракты стоимостью от 2 млн рублей, а еще одна участница Comedy Womаn — Екатерина Варнава снимется в рекламе за 1 млн 700 тысяч рублей. Вновь в моде на рекламном рынке и звезда шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева, ее гонорар начинается от полутора миллионов рублей.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров зарабатывает на одном рекламном контракте от 30 млн рублей, Ольга Бузова — от 5 млн рублей, Ксения Бородина — от 4 млн рублей. А средний годовой доход звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Сергея Бурунова от участия в рекламе крупного банка и оператора сотовой оценивается в 20 млн рублей.
«Получив сразу несколько выгодных контрактов, Сергей Бурунов теперь отказывается от «мелочовки», за которую любой другой артист был бы благодарен. Очень требовательна к гонорарам и тому, что ей предлагают рекламировать, Лариса Гузеева. А вот ее коллега по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова ставит планку в 1 млн рублей», — рассказала изданию менеджер по работе с ВИП-клиентами столичного рекламного агентства.
Востребованы на рекламном рынке, по данным газеты, и спортсмены. Так, экс-футболист Андрей Аршавин согласен участвовать в съемках рекламных роликов за 3 млн рублей, а у форварда сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбы гонорар в 10 раз выше. Теннисистка Мария Шарапова за контракт берет не меньше 500 млн рублей.