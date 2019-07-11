«500 миллионов»: названы гонорары звезд за съемки в рекламе

Одни из самых больших гонораров за съемки в рекламных роликах у теннисистки Марии Шараповой , которая за контракт берет не меньше 500 млн рублей. При этом звезды Comedy Woman готовы работать за гонорары от 1,7 до 2 млн рублей, пишет «Комсомольская правда»

По данным издания, на рынке рекламных услуг востребованы как артисты, играющие смешных персонажей, так и известные певцы и спортсмены.

Так, звезда Comedy Woman и «Реальных пацанов» Марина Федункив рассматривает контракты стоимостью от 2 млн рублей, а еще одна участница Comedy Womаn — Екатерина Варнава снимется в рекламе за 1 млн 700 тысяч рублей. Вновь в моде на рекламном рынке и звезда шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева , ее гонорар начинается от полутора миллионов рублей.

«Получив сразу несколько выгодных контрактов, Сергей Бурунов теперь отказывается от «мелочовки», за которую любой другой артист был бы благодарен. Очень требовательна к гонорарам и тому, что ей предлагают рекламировать, Лариса Гузеева. А вот ее коллега по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова ставит планку в 1 млн рублей», — рассказала изданию менеджер по работе с ВИП-клиентами столичного рекламного агентства.