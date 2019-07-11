Инсценировка: Алибасов провалил проверку на детекторе лжи

Эксперты пришли к выводу, что Алибасов намеренно отпил небольшое количество средства для прочистки канализационных труб, но затем его выплюнул. При этом выяснилось, что помощник шоумена заранее договорился с медиками о госпитализации продюсера. В доказательство была приведён скриншот переписки представителя Алибасова с врачом. Участники программы уверяют, что отравления не было, а последствия операции в виде потери памяти шоумен «сыграл». После того, как были озвучены результаты проверки, Алибасов не стал спорить, а спешно покинул студию.

Считается, что Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени. Несколько суток продюсер провёл в состоянии медикаментозного сна, затем был выписан из больницы.