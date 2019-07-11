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Инсценировка: Алибасов провалил проверку на детекторе лжи 

Рамблер 13 минут назад
Фото: Рамблер
Участники программы «На самом деле» на Первом канале выяснили, что отравление Бари Алибасова было спланировано заранее и инсценировано. Продюсер не прошёл проверку на полиграфе, а, узнав результаты, спешно покинул студию.
Эксперты пришли к выводу, что Алибасов намеренно отпил небольшое количество средства для прочистки канализационных труб, но затем его выплюнул. При этом выяснилось, что помощник шоумена заранее договорился с медиками о госпитализации продюсера. В доказательство была приведён скриншот переписки представителя Алибасова с врачом. Участники программы уверяют, что отравления не было, а последствия операции в виде потери памяти шоумен «сыграл». После того, как были озвучены результаты проверки, Алибасов не стал спорить, а спешно покинул студию.
Считается, что Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени. Несколько суток продюсер провёл в состоянии медикаментозного сна, затем был выписан из больницы.
Позже продюсера обвинили в инсценировке отравления. В списке причин такого поступка называли желание Аибасова поправить своё материальное положение, а также стремление вернуть популярность группе «На-На». Бывший директор актёра Никиты Джигурды Анна Саврасова подсчитала, что на возникшем общественном резонансе, продюсер заработал миллионы рублей.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Бари Алибасов
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