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«Это колхоз»: Садальский о новом клипе Билана 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Клип Димы Билана «Про белые розы», официальная премьера которого состоялась 10 июля, вызвал восторженные отзывы фанатов певца в соцсетях. Однако, по мнению актера Станислава Садальского, клип снят ужасно и «не достоин таланта Димы Билана».
Новый клип был размещен на YouTube-канале Димы Билана и за сутки набрал почти миллион просмотров.
По сюжету певец превратился в приведение, которое мешает чиновнице снести здание Дома культуры.
Видеоряд и песня выполнены в стилистике 90-х годов. Креативным продюсером выступил Александр Гудков, режиссером — Вера Смолина, а роль главной героини сыграла Вероника Дуванская.
«Романтичная видео-история, пропитанная духом 80х — 2000х! #ПроБелыеРозы! (…) Обо всем развёрнуто — позже! А пока не отвлекаю от просмотра — жду ваших отзывов здесь! Я всех слышу!» — написал, представляя клип в своем Instagram Дима Билан (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Несмотря на то, что Дима Билан — замечательный, клип получился «антихудожественным», заявил изданию Nation News актер Станислав Садальский.
"Клип не достоин таланта Димы, он гораздо выше, а это какой-то колхоз. Снимал человек, который никакого отношения к режиссуре не имеет. Я сначала подумал, что это реклама, даже не понял, что это клип начался. Это все антихудожественно, но сам Дима замечательный Это совсем не кино, это профнепригодно", — подчеркнул Садальский.
Однако пользователи соцсетей высоко оценили новую работу певца, назвав клип — «бомбой».
«Смотрела с огромным интересом, не клип а фильм, и знаете, мне понравилось! Вы самое милое приведение на свете, а женщины очень коварны!) С премьерой, Дима!)» — отметила chandnijaan_.
«Дима, это бомба! Разорвет все черты на различных телеканалах сто процентов! Подняли настроение с самого утра!» — написал пользователь с ником bilanofficial__fan.
«Дима поздравляю с яркой и шикарной работой! Спасибо за позитив и отличное настроение! Все ещё лучше и круче чем я ожидала! В восторге от вашего актерского таланта!» — восхитилась _06lora10
Комментарии
Шоу-бизнес , Дима Билан , Александр Гудков , Вера Смолина
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